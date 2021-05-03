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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Murat Ergin GözütokGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Andre Sousa), Miranda, Tosca, Güray Vural, Mirallas (Dk. 60 Dicko), Rashid (Dk. 74 Jefferson), Maxim (Dk.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Andre Sousa), Miranda, Tosca, Güray Vural, Mirallas (Dk. 60 Dicko), Rashid (Dk. 74 Jefferson), Maxim (Dk. 80 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir, Kenan Özer (Dk. 80 Mirza Cihan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 63 Boyd), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 88 Cofie), Gradel, Kayode (Dk. 75 Kone)

Gol: Dk. 29 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Güral Vural, Dk. 81 Andre Sousa (Gaziantep), Dk. 60 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 39. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep'i 1-0 yendi.

56. dakikada Gradel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fajr'ın şutunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Güray Vural'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Muhammet Demir'in kale dibinde dokunduğu top az farkla auta gitti.

74. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonun devamında Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

83. dakikada Enver Cenk Şahin'in ortasında ceza sahası içinde Dicko'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Mirza Cihan'ın ceza sahasına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sektirdiği topu önünde bulan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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