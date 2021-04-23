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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Stat: EryamanHakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Yusuf BozdoğanGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Johansson, Diego, Metehan Mert, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias, Lima, Sio, StancuÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Melnjak, Dokovic,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Johansson, Diego, Metehan Mert, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias, Lima, Sio, Stancu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Melnjak, Dokovic, Yasin Pehlivan, Michalak, Sabo, Fernando, Remy

Gol: Dk. 45+1 Johansson (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 37. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

16. dakikada Candeias'ın kaleyi cepheden gören yaklaşık 30 metrelik mesafeden çektiği sert şutta kaleci Tarık Çetin, üzerine gelen topun hakimi oldu.

38. dakikada Sio'nun ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta kaleci Tarık Çetin, topu sağ üst köşeden kornere çeldi.

45+1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Çaykur Rizespor savunmasının çıkarken kaybettiği top ceza yayının üzerinde Johansson'un önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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