Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-3

STAT: AntalyaHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Esat SancaktarFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Ali Eren (Dk.58 Ufuk Akyol), Veysel Sarı, Bahadır (Dk.46 Hakan Özmert), Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Serdar Gürler (Dk.78 Orgill), Mert Yılmaz (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar

FRAPORT TAV ANTALYASPOR : Boffin - Ali Eren (Dk.58 Ufuk Akyol), Veysel Sarı , Bahadır (Dk.46 Hakan Özmert ), Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Serdar Gürler (Dk.78 Orgill), Mert Yılmaz (Dk.87 Omar İmeri), Amilton, PodolskiÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano, Erik Sabo (Dk.82 Dos Santos), Boldrin (Dk.90+2 Moroziuk), Samudio (Dk.82 Soderlund), Abdullah Durak (Dk.66 Yasin), Remy (Dk.Dk.66 Mıchalak)GOLLER: Dk.32 Veysel Sarı, Dk.87 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.3 İsmail Köybaşı, Dk.6 Boldrin, Dk.65 Erik Sabo (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Podolski (Fraport TAV Antalyaspor) - Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 35'inci haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.3'üncü dakikada defanstan seken topu ceza yayı üzerinde bulan İsmail Köybaşı'nın sert şutu kaleci Boffin'in solundan ağlara gitti: 0-1.6'ncı dakikada Boldrin'in ceza alanı dışı kaleyi karşıdan gören noktadan sol ayağı ile sert şutunda meşin yuvarlak Antalyaspor ağlarına gitti: 0-2.15'inci dakikada Podolski'nin ceza alanı sağ çaprazından sert şutu kaleci Tarık Çetin'de kaldı.32'nci dakikada Antalyaspor Eren Albayrak'la ceza alanı dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Kale önüne gönderilen topa Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.İlk yarı konuk takım Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile geçildi.54'üncü dakikada Doğukan Sinik'in yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu kaleci Tarık topu tokatlayarak üstten kornere gönderdi.65'inci dakikada Abdullah Durak'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Erik Sabo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.83'üncü dakikada Podolski'nin ceza alanı içi sol çaprazından şutu auta gitti.87'nci dakikada Antalyaspor Hakan Özmert ile sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Kale önündeki Naldo'nun kafa vuruşu farkı bire indirdi: 2-3.90+5'inci dakikada Fernando'nun ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Boffin kurtardı.

Mücadelede başka gol olmayınca Çaykur Rizespor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN