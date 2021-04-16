Demir Grup Sivasspor: 2-3

STAT: EryamanHAKEMLER: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan BilirGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris da Motta, Sefa Yılmaz (Dk.86 Sio), Stancu, Candeias (Dk.86 Ayite), Sandro Lima (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan Diego , Polomat, Soner Dikmen, Piris da Motta, Sefa Yılmaz (Dk.86 Sio), Stancu, Candeias (Dk.86 Ayite), Sandro Lima (Dk.75 Murat Yıldırım) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk.67 Kone), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk.46 Felix), Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk 46. Claudemir), Fajr, Gradel (Dk.90+3 Ninga), Yatabare (Dk.46 Kayode)GOLLER: Dk. 25 Diego, Dk. 37 Johansson (Gençlerbirliği) - Dk.78 Felix, Dk.83 Kayode, Dk.90+4 Polomat (KK) (Sivasspor) SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Gradel (Demir Grup Sivasspor) - Johansson, Polomat (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 35'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmadan konuk ekip 3-2 galip ayrıldı. 24'üncü dakikada Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahasına giren Sandro Lima'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle kornere çeldi.25'inci dakikada sağ kanattan Daniel Candeias'ın kullandığı köşe vuruşuna altıpas yakınında iyi yükselen Diego kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.37'nci dakikada sağ kanattan rakip sahanın ortasında topla buluşan Johansson, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 2-0 önde bitirdi.76'ncı dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında kale sahasında Felix yükseldi ve şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.83'üncü dakikada Gradel'in sağ kanattan ortasında ön direkte Kayode topa ayak koydu, topu ağlara gönderdi: 2-2.90+4'üncü dakikada Fajr'in pasıyla ceza sahasında sağında topla buluşan Kone'nin yerden ön direğe çıkarttığı topta Polomat'ın ters vuruşu ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma Sivasspor'un 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA