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Futbol: Süper Lig

20.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:18
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal YılmazTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Hosseini), Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı (Dk. 71 Baker), Bakasetas (Dk. 81 Flavio), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 85 Afobe), Djaniny (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Hosseini), Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı (Dk. 71 Baker), Bakasetas (Dk. 81 Flavio), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 85 Afobe), Djaniny (Dk. 81 Yusuf Sarı)

MKE Ankaragücü: Friedrich (Dk. 38. Korcan Çelikay), Pinto (Dk. 71 Badji), Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Dk. 89 Emre Güral), Endri Çekiçi (Dk. 71 El Hadji), Geraldo, Paintsil (Dk. 89 Orkan Çınar), Lobjanidze, Borven

Goller: Dk. 8 ve 28 Ekuban, Dk. 30 Djaniny, Dk. 90+4 Edgar (Trabzonspor) Dk. 26 İbrahim Akdağ (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 46 Atila Turan, Dk. 82 Sarlija (MKE Ankaragücü) Dk. 57 Djaniny (Trabzonspor)

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

54. dakikada Atila Turan'ın pasında ceza alanı içinde Lobjanidze'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine gelen topu uzanarak çıkardı.

59. dakikada Djaniny'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Korcan Çelikay, yatarak tehlikeyi önledi.

75. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Borven'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Baker'in kullandığı serbest atışta barajı geçen top direğin yanından auta gitti.

90+4. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest atışta, kaleci Korcan Çelikay'ın çeldiği top Edgar'ın önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 4-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak 2 hafta sonra kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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