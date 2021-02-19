Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluMedipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk. 39 Gulbrandsen), Berkay Özcan, Junior Fernandes, Crivelli
Trabzonspor: Kaan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Hugo, Edgar le, Faruk Can Genç, Berat Ayberk Özdemir, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Ekuban, Djaniny
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
24. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Mert'ten topu kurtardı. Açısı daralan Yunus'un altı pas önüne havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever