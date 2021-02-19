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Futbol: Süper Lig

19.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:58
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluMedipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk. 39 Gulbrandsen), Berkay Özcan, Junior Fernandes, Crivelli

Trabzonspor: Kaan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Hugo, Edgar le, Faruk Can Genç, Berat Ayberk Özdemir, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Ekuban, Djaniny

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

24. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Mert'ten topu kurtardı. Açısı daralan Yunus'un altı pas önüne havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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