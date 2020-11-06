Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın ÖgelGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Vetrih (90+6 Furkan Soyalp), Maxim (90+6 Güray Vural), Mirallas (90+6 Jefferson), Muhammet Demir(Dk. 82 Enver Cenk Şahin), Dicko (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın Ögel

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Vetrih (90+6 Furkan Soyalp), Maxim (90+6 Güray Vural), Mirallas (90+6 Jefferson), Muhammet Demir(Dk. 82 Enver Cenk Şahin), Dicko (Dk. 75 Kenan Özer)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk. 16 Montero), Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal (Dk. 58 Utku Yuvakıran), Dorukhan Toköz (Dk. 46 Josef de Souza), Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Mensah), Larin (Dk. 71 Güven Yalçın), Aboubakar

Goller: Dk. 44 Mirallas, Dk. 64 Muhammet Demir, Dk. 90+8 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 61 Larin (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 55 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Dicko, Dk. 90+1 Mirallas (Gaziantep FK) Dk. 90+3 Rosier (Beşiktaş)

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

55. dakikada savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ardından oyundan çıkan Ghezzal'ın yerine yedek kaleci Utku Yuvakıran kaleye geçti.

61. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rosier'in sağdan yaptığı ortada arka direkte topa donunan Larin, meşin yuvarlağı filele gönderdi: 1-1.

64. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı ceza sahasında kontrol eden Muhammet Demir, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

90+8. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Oyuna yeni giren Güray Vural'ın sağ çizgiye inip içeriye çevirdiği topa ön direkte şık bir vuruş yapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak