Futbol: Süper Lig
Stat: Kalyon Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın ÖgelGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir, DickoBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk.
Stat: Kalyon
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın Ögel
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk. 16 Montero), Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Larin, Aboubakar
Gol: Dk. 44 Mirallas (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 24 Dicko (Gaziantep FK)
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi
27. dakikada Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı son anda savunmada Djilobodji uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.
36. dakikada ev sahibi ekipten Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.
39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.
44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Dicko, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Muhammet Demir'e çıkardı. Bu oyuncunun çaprazdan yerden sert vuruşunda kaleci Ersin sağına gelen topu tokatladı. Atağın devamında arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Mirallas, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla golü verdi. 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak