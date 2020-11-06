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Futbol: Süper Lig

06.11.2020 21:03 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:07
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın ÖgelGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir, DickoBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın Ögel

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton (Dk. 16 Montero), Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Larin, Aboubakar

Gol: Dk. 44 Mirallas (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 24 Dicko (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

27. dakikada Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı son anda savunmada Djilobodji uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

36. dakikada ev sahibi ekipten Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.

44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Dicko, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Muhammet Demir'e çıkardı. Bu oyuncunun çaprazdan yerden sert vuruşunda kaleci Ersin sağına gelen topu tokatladı. Atağın devamında arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Mirallas, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla golü verdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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