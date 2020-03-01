Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Taylan Antalyalı, Onyekuru, FalcaoGençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan,...

01.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:56
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: , Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, , Feghouli, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Falcao

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, , Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon, Sio

Goller: Dk. 3 Donk, Dk. 34 Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 30 Baiano, Dk. 37 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 37 Donk (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında Flavio'nun altıpas gerisinde tek vuruşunda top az farkla yandan kornere gitti. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Donk, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

28. dakikada Seri'nin soldan kullandığı faulde Falcao'nun altıpas gerisinde uygun durumda kafayla vurduğu top kaleci Nordfeldt'ta kaldı.

34. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı futbolcu, yerden gelen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Müsabakanın devre arasına Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler