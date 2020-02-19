Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan