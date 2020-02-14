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Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman ÖzayMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba, CrivelliBeşitaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny,...

14.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:58
Futbol: Süper Lig

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: , Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, , İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

Beşitaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby, Hutchinson, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng (Beşiktaş), Dk. 19 Crivelli, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

18. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert Günok kurtardı.

29. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı.

31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Diaby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top üstten kornere çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
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