Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman ÖzayMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba, CrivelliBeşitaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny,...
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli
Beşitaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby, Hutchinson, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz
Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng (Beşiktaş), Dk. 19 Crivelli, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
18. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert Günok kurtardı.
29. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı.
31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
39. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Diaby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top üstten kornere çıktı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.