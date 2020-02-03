03.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:12

Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Deniz Caner Özaral



Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Youssef, Zeki Yavru, Murawski, Sedat Şahintürk (Dk. 67 Estupinan), Recep Niyaz (Dk. 81 Olcay Şahan), Onazi (Dk. 7 Aissati), Barrow, Rodallega



Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Napoleoni (Dk. 68 Poko), Serdar Gürler (Dk. 87 Wilczek), Castro (Dk. 76 Celso Borges), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Jerome



Goller: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 86 Estupinan (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Özdilek (Teknik direktör), Dk. 49 Aissati, Dk. 64 Mustafa Yumlu, Dk. 90+2 Hüseyin Altıntaş (Yedek kulübesinde) (Yukatel Denizlispor), Dk. 39 Gassama, Dk. 63 Jerome, Dk. 76 Soner Aydoğdu, Dk. 90+2 Beto (Göztepe)



Süper Lig'in 20. haftasındaki Yukatel Denizlispor-Göztepe karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

65. dakikada sağ kanattan Murawski'nin yaptığı ortaya Youssef'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

76. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özgür Çek'in doğrudan kaleye şutunda, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

86. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Barrow'un pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü. Pozisyonunda devamında Estupinan topu ağlara gönderdi. Bu pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA