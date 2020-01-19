Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdinç SezertamGalatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 76 Taylan Antalyalı), Ömer Bayram (Dk. 86 Sekidika), Falcao (Dk.

19.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:04
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdinç Sezertam

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, (Dk. 76 Taylan Antalyalı), Ömer Bayram (Dk. 86 Sekidika), (Dk. 90+4 Adem Büyük)

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu (Dk. 59 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Onazi (Dk. 64 Sedat Şahintürk), Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan (Dk. 77 Estupinan), Rodallega

Goller: Dk. 26 Emre Akbaba, Dk. 57 Falcao (Galatasaray), Dk. 64 Muhammet Özkal (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Marcao (Galatasaray), Dk. 29 Onazi, Dk. 40 Murawski, Dk. 87 Rodallega, Dk. 90+3 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

57. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Seri'nin havadan attığı şık pasta ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol eden Falcao, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Stackhowiak'ın kapattığı köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.

64. dakikada Yukatel Denizlispor golü buldu. Soldan kullanılan kornerde ön direkte Linnes'ten seken topu kale çizgisi önünde tamamlayan Muhammet Özkal, farkı 1'e indirdi: 2-1.

67. dakikada konuk takım beraberlik golüne yaklaştı. Olcay Şahan'ın sağdan çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Sedat Şahintürk'ün yerden yaptığı vuruşta kaleci Muslera, sağına uzanarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler