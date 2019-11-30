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Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, JeromeFenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Serdar Aziz, Dirar, Moses,...

30.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:05
Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu

Göztepe: , Gassama, , Titi, , Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, Jerome

Fenerbahçe: Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Serdar Aziz, Dirar, Moses, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Rodrigues, Deniz Türüç, Kruse

Goller: Dk. 7 Castro (Göztepe), Dk. 44 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Süper Lig'de Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan Luiz Gustavo'nun yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kruse'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

7. dakikada Göztepe öne geçti. Savunma oyuncularından seken topla ceza alanı dışında buluşan Castro'nun şutunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak kaleci Altay'a rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada Kruse'nin pasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada sol kanattan Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün, Alpaslan Öztürk'e rağmen yaptığı vuruşta kaleci Beto topu uzaklaştırdı.

39. dakikada sağ korner noktasına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in kaleye gönderdiği topu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

40. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşundan sonra Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Alpaslan Öztürk'ün dokunduğu top direğin hemen yanından auta gitti.

44. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Serdar Aziz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle bitti.

Kaynak: AA
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