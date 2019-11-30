30.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:44

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Musa Çağıran (Dk. 65 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 82 Onur Bulut), Bakasetas (Dk. 89 Umut Güneş), Djalma Campos, Yacine Bammou

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsiou, Moke (Dk. 65 Ender Aygören), Hasan Kaya (Dk. 79 Berke Gürbüz), Mehmet Sak (Dk. 46 Alper Önal), Canteros, Orgill



Goller: Dk. 16 ve 85 Bakasetas, Dk. 24, 90+3 ve 90+5 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Cisse (yedek kulübesinde) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 63 Cebrail Karayel, 90+1 Orgill (MKE Ankaragücü)



Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 5-0 yendi.

51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Nsakala, topu ön direkte bulunan Yacine Bammou'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuramadığı meşin yuvarlağı takip eden Baiano ceza sahasındaki Bakasetas'a pasını verdi. Yunan oyuncunun vuruşunda top Ankaragücü oyuncusu Pazdan'dan döndü.

59. dakikada sağ kanattan gelen ortayı ceza sahası içerisindeki Canteros indirdi. Nsakala göğsüyle topu kalecisine aktarmak isterken araya Orgill girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

85. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanttan Onur Bulut'un ceza sahasına yaptığı ortada Djalma Campos, topu Bakasetas'a indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

90+3. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol kanattan ceza sahası içine giren Siopis ön direğe doğru topu çıkardı. Djalma Campos kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0

90+5. dakikada Alanyaspor fileleri bir kez daha havalandırdı. Umut Güneş'in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Djalma Campos kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturan Djalma Campos maçtaki 3. golünü attı: 5-0

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA