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Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem BayıkBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre (Dk. 82 Fofona), Guilherme (Dk. 79 Donald), Bifouma (Dk.

24.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:12
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: , Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

BtcTurk : Farnolle, Chebake, , Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre (Dk. 82 Fofona), Guilherme (Dk. 79 Donald), Bifouma (Dk. 90+4 Ahmet Ildiz), Jahovic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 90+1 Tolgay Arslan), Tolga Ciğerci (Dk. 85 Jailson), Alper Potuk (Dk. 71 Garry Rodrigues), Moses

Sarı kartlar: Dk. 43 Chebake, 45+5 Mina, Dk. 90+4 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 43 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 45 Alper Potuk, Dk. 66 Dirar, Dk. 90 Rodrigues (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi.

59. dakika sağ kanattan Dirar'ın ortasında kaleci Farnolle topu tokatladı. Dönen top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin bekletmeden yaptığı vuruş Chebake'den döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA
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