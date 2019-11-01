01.11.2019 21:26

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Ahmet Çalık, Nagatomo, Seri, Ömer Bayram, Emre Mor, Lemina, Babel, Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan

Goller: Dk. 15 Talbi (Kendi kalesine), Dk. 18 Babel (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 43 Diomande (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada Babel'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Andone'nin kafayla vurduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

15. dakikada Galatasaray, öne geçti. Ömer Bayram'ın soldan altıpasa gönderdiği ortada ön direkteki Talbi'nin kafayla ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

17. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla bulunan Şener Özbayraklı'nın şutunda Melnjak'ın müdahalesini hakem Abdulkadir Bitigen kolla oynama olarak değerlendirdi ve penaltıya hükmetti. 18. dakikada penaltıyı kullanan Babel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ters köşeye gönderdi: 2-0

26. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve sarı-kırmızılı ekip devre arasına 2-0 önde girdi.

Kaynak: AA