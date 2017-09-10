Futbol: Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail ŞencanTrabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak YılmazGençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitevich, Uğur Çiftçi,...
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitevich, Uğur Çiftçi, Issah, Khalili, Ahmet İlhan Özek, Milinkovic, Manu, Skuletic
Gol: Dk. 6 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 12 Kucka, Dk. 26 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 20 Manu, Dk. 21 Claro (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
6. dakikada soldan Milinkovic'in yerden ortasında, ceza alanı içindeki Skuletic'in şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın çeldiği topu, önünde bulan Ahmet İlhan Özek, yakın mesafede filelere gönderdi: 0-1
19. dakikada Manu'un ceza alanı sol çaprazından sert şutunda, savunmada Okay Yokuşlu'ya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.
23. dakikada Sosa'nın ceza alanı hemen gerisinden kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.