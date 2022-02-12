BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Candaş Elbil

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk. 88 Emre Çolak), Chadli (Dk. 63 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 77 Gulbrandsen), Pizzi (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Serdar Gürler (Dk. 88 Deniz Türüç), Okaka

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Toşca (Dk. 65 Merkel), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp (Dk. 82 Borven), Vetrih (Dk. 82 Stankovski), Recep Niyaz (Dk. 65 Sagal), Mendyl, Maxim, Muhammed Demir (Dk. 90+1 Berke Gürbüz)

Goller: Dk. 34 Pizzi, Dk. 87 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 40 Caiçara (Medipol Başakşehir), Dk. 61 Mendyl (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

71. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, ön direğe gelen topa Muhammed kafayı vurdu, rakibine çarpan top tekrar Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed'in altı pas önünden şutunda, Ndayishimiye'ye de çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

76. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Merkel'in ceza sahasına yolladığı topu Oğuz Ceylan kontrol etti. Oğuz'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Volkan'ın da temas ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

84. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Okaka, sağdan bindiren Serdar'a pasını attı. Serdar ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top üstten auta gitti.

85. dakikada konuk ekip etkili geldi. Solda topla buluşan Merkel'in arka direğe ortasında Oğuz Ceylan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sol kanattan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda rakibine çarpan top arka direğe havalandı, Serdar Gürler yakın mesafeden kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.