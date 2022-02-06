Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Ata Yıldırım

Aytemiz Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Umut Güneş), Candeias (Dk. 62 Davidson), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Eduardo (Dk. 76 Oğuz Aydın)

Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Pulgar), Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 82 Morutan), Cicaldau (Dk. 82 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Arda Turan), Babel (Dk. 87 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 39 Eduardo (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 71. Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 87 Pulgar (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı 1-1 berabere bitti.

54. dakikada sağ kanattan Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Novais'in ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktadan ortaladığı topa Eduardo kafayla vurdu. Kaleci Pena'nın çıkardığı meşin yuvarlağı Galatasaray defansı uzaklaştırdı.

57. dakikada Galatasaray'ın soldan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, kaleyi cepheden gören bir noktadan savunma arkasına sarkan Cicaldau'ya pasını çıkardı. Ancak Rumen oyuncu topa dokunamadı.

69. dakikada Emre Akbaba'nın kaleyi çaprazdan gören noktadan çektiği sert şutta, kaleci Pena uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Davidson gelişine bir vuruş yaparken, kaleci Pena iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.