Medipol Başakşehir: 0-1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 61'inci dakikada Berkay Özcan kaydetti.

18'inci dakikada soldan Hasan Ali'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla uluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak auta gitti.

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Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Taraftarlar uzun süre ıslıklarla başkan Koç ve yönetimini protesto ederken, karşılaşmanın ardından da tepkiler devam etti.