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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Abdulkadir Bitigen, Candaş Elbil, Murat Ergin GözütokAltay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Rodriguez, Pinares, Ahmed Rayanİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Rodriguez, Pinares, Ahmed Rayan

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ (Dk. 29 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

Sarı kartlar: Dk. 19 Pinares, Dk. 45 Ceyhun Gülselam (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Altay-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Soner Dikmen'in kaleye doğru gönderdiği top yandan dışarı gitti.

31. dakikada sol kanatta ceza sahası dışı çapraz pozisyonda topla buluşan Bytqi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lis tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Pinares'in şutunda top, kaleci Sehic'den döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Ahmed Rayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle kornere gitti.

45+3. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere attı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Ceyhun Gülselam, Barış Yardımcı, Tolga Ünlü, Konyaspor, Spor, Haber

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