EVREN, ANKARA (AA) - Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Mortadha, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok

Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Emrah Başsan, Abdulkadir Parmak, Attamah, Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek, Gavranovic

Goller: Dk. 12 Gavranovic (Yukatel Kayserispor ), Dk. 14 Yasir Subaşı (Kendi kalesine), Dk. 36 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 39 Donk (Kasımpaşa), Dk. 45 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor )

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Ani gelişen atakta topu kendi yarı sahasında kontrol eden ve bir süre süren Abdulkadir Parmak, pasını Gavranovic'e verdi. İsviçreli oyuncu, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına yönelen Mustafa Pektemek'e aktardı. Mustafa'nın pasında tekrar topun sahibi olan Gavranovic'in ceza sahasına girmeden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

14. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Ahmet Emin Engin'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kale alanına ortasında Yasir Subaşı'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

36. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Sol kanattaki Evren Eren Elmalı'nın uzun pasında Uğur Demirok'un dokunamadığı topu önünde bulan Hajradinovic, ceza sahasına girdikten sonra pasını Umut Bozok'a verdi. Umut, penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Kasımpaşa, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.