Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim BozbeyÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip (Dk. 66 Tetteh), Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Kenan Özer), Azubuike, Aabid (Dk. 75 Mallan), Mounir, Dicko (Dk.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip (Dk. 66 Tetteh), Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Kenan Özer), Azubuike, Aabid (Dk. 75 Mallan), Mounir, Dicko (Dk. 66 Adem Büyük)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 45 Atiba), Pjanic, Teixeira (Dk. 66 Güven Yalçın) Ghezzal, Kenan Karaman (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Batshuayi
Goller: Dk. 61 Teixeira (Beşiktaş) Dk. 84 Adem Büyük (Penaltıdan) ( Yeni Malatyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 56 Teixeira, Dk. 69 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 80 Adem Büyük, Dk. 81 Karim Hafez ( Yeni Malatyaspor )
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 sona erdi.
49. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rıdvan, kale sahasının soluna doğru sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda dar açıdan uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarıya gitti.
59. dakikada ön alanda baskı yapıp topu kazanan Ghezzal, ceza sahası sağ çaprazındaki Atiba'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde yandan dışarıya çıktı.
61. dakika Beşiktaş golü buldu. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Batshuayi sağ kanattan ceza sahasına girer girmez ortasında, Teixeira kale sahasının içinde göğsü ile hamle yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
81. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, topla ceza sahasına giren Tetteh, Necip Uysal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlara gönderdi: 1-1.
89. dakikada Ghezzal'in sol içten penaltı noktasına yaptığı ortaya Vida'nın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Seken topla ceza sahasının solunda Batshuayi'nin volesinde ise meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti.
İlerleyen dakikalarda başka pozisyon olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.