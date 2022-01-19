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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Gürsel AkselHakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Furkan ÜrünGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Baku, Lourency, Cherif NdiayeDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Baku, Lourency, Cherif Ndiaye

Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Cofie, Yatabare

Gol: Dk. 22 Atınç Nukan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Obinna, Dk. 44 Lourency (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde bitirdi.

20. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

22. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

41. dakikada sağ çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Uğur Çiftçi'nin şutunda, top auta çıktı.

İlk devre Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Ali Şaşal Vural, Berkan Emir, Atınç Nukan, Sivasspor, Spor, Haber

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