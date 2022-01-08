Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl (Dk. 80 Borja), Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+4 Çağan Kayra Erciyas), Novais (Dk. 62 Fer), Efecan Karaca, Davidson, Babacar (Dk.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Aytemiz Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl (Dk. 80 Borja), Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+4 Çağan Kayra Erciyas), Novais (Dk. 62 Fer), Efecan Karaca, Davidson, Babacar (Dk. 63 Emre Akbaba)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 68 Chadli), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90 Lima), Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 68 Aleksic), Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Okaka (Dk. 84 Gulbrandsen)
Goller: Dk. 14 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Caiçara (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kartlar: Dk. 41 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 89 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 66 Emre Akbaba, Dk. 72 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı 1-1 berabere tamamlandı.
51. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Berkay Özcan'ın son çizgiye gelerek yerden yaptığı ortada, Ndayishimiye meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Top rakip oyuncunun da müdahalesiyle üstten kornere çıktı.
57. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara topu ceza sahası içine ortaladı. Topa iyi yükselen Ndayishimiye'nin vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
71. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası dışına doğru uzaklaştırılan topu Efecan Karaca kontrol etti. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği sert şutta, top üstten auta çıktı.
77. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Juanfran'ın ceza sahası içine gönderdiği ara pasta Davidson'ın vuruşunda, top auta gitti.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri