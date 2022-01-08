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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Novais, Efecan Karaca, Davidson, BabacarMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte,...

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Aytemiz Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Novais, Efecan Karaca, Davidson, Babacar

Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Okaka

Goller: Dk. 14 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Caiçara (Medipol Başakşehir )

Sarı kart: Dk. 37 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir )

Kırmızı kart: Dk. 41 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir )

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası arka direğine ortaladı. Babacar'ın yükselerek kafayla vurduğu top filelerle buluştu.

34. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım rakip ceza sahasına ortaladı. Okaka'nın gelişine vurmak istediği topa rakip defans engel olmak istedi. Yükselen topa Mahmut Tekdemir'in gelişine sert şutu, üstten dışarı çıktı.

38. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, Okaka'nın ara pasıyla ceza sahası içinde buluştuğu topu filelere gönderdi. Gol sonrası sevinç gösterisi nedeniyle Ömer Ali Şahiner, sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından Ömer Ali Şahiner'in gol öncesi Efecan Karaca'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilen golün ardından, Ömer Ali Şehiner ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

45. dakikada Başakşehir beraberlik golünü yakaladı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası dışına doğru uzaklaştırılan topa Caiçara çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

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AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

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