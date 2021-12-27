Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin TuğralYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Attamah, Uğur Demirok, Carole, Emrah Başsan, Kemen, Campanharo, Thiam, Gavranovic, Mustafa PektemekDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral
Yukatel Kayserispor : Lung, Onur Bulut, Attamah, Uğur Demirok, Carole, Emrah Başsan, Kemen, Campanharo, Thiam, Gavranovic, Mustafa Pektemek
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Kayode, Yatabare
Goller: Dk. 9 ve 17 Gavranovic, Dk. 23 Thiam (Yukatel Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 35 Campanharo, Dk. 43 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor )
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Emrah Başsan'ın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön bölümde Uğur Demirok'un üzerinden atladığı topu iyi takip eden Gavranovic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Thiam'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Gavranovic'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
23. dakikada Kayserispor skoru 3-0'a getirdi. Gavranovic'in pasında topla buluşan Thiam, ceza sahası dışından sol çaprazdan bekletmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı uzak kale direğinin dibinden ağlara yolladı.
26. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
37. dakikada Gavranovic'in ceza sahası içerisine derinlemesine pasında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
Maçın ilk yarısını Yukatel Kayserispor, 3-0 önde tamamladı.
AA / Murat Asil - Spor Haberleri