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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Murat Asil - Haberler | Spor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Murat Tuğberk CurbayYukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Thiam, İlhan Parlak (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Murat Tuğberk Curbay

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Thiam, İlhan Parlak (Dk. 31 Gökhan Sazdağı)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Tosca, Furkan Soyalp, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Messaoudi, Doğan Erdoğan, Figueiredo, Kenan Özer

Sarı kart: Dk. 38 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

7. dakikada sol kanattan Kemen'in ortasında kafa topu mücadelesinde İlhan Parlak ile kaleci Günay Güvenç'i geçen topu iyi takip eden Onur Bulut'un şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

14. dakikada Günay Güvenç'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Furkan Soyalp, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Lung, müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan Kemen'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

AA / Murat Asil - Spor Haberleri

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