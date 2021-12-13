Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Samet ÇiçekDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Henrique, Gradel, YatabareGalatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt,...
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Henrique, Gradel, Yatabare
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
Sarı kartlar: Dk. 24 Fajr, Dk. 45+1 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor ), Dk. 37 Cicaldau (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
12. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
16. dakikada Sivasspor soldan korner kazandı. Fajr'in direkt kaleye gönderdiği topa Muslera son anda müdahale etti.
26. dakikada Diagne'nin sol kanatta ceza sahasına kestiği topa kimse dokunamadı. Pozisyonu takip eden Feghouli'nin içeri gönderdiği top defansa çarparak uzaklaştı.
29. dakikada Yedlin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerine gitti.
31. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plasesinde, kaleci meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.
33. dakikada topla birlikte ilerleyen Gradel'in ceza alanına girmeden çektiği şutta, kaleci Muslera uzanarak golü önledi.
35. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Soldan rakip ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nın altıpasa gönderdiği top kalecide kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri