Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Mesut Özil, Berisha

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel, Dokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

Gol: Dk. 13 Berisha (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 9 Crespo (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağdan son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan Berisha'nın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

5. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Pohjanpalo'nun savunmanın arkasına pasında topla buluşan Aminu Umar, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Szalai, kale çizgisinin önünde topu kafayla kornere çelerek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin sağdan ortasında Berisha'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 1-0.

34. dakikada Crespo'nun ara pasında sağ çaprazdan hızla ceza sahasına giren Rossi'nin çıkardığı şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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