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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın ÖgelGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Aziz Eraltay (Dk. 90 Emre Taşdemir), Perez, Traore (Dk. 78 Pelupessy), Favio, Süleymanov (Dk. 90 Hayrullah Bilazer), Diabate, Sergio (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

GZT Giresunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Aziz Eraltay (Dk. 90 Emre Taşdemir ), Perez, Traore (Dk. 78 Pelupessy), Favio, Süleymanov (Dk. 90 Hayrullah Bilazer), Diabate, Sergio (Dk. 70 Champness), Balde (Dk. 70 Doukara)

Vavacars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 80 Balkovec), Biglia, Jummy Durmaz (Dk. 84 Erhun Aksel Öztemür), Karamoh (Dk. 71 Ahmet Musa), Bertolacci (Dk. 71 Adnan Uğur), Emre Mor (Dk. 80 Tunay Torun), Pesic

Goller: Dk. 69 Balde, Dk. 83 ve 88 Doukara (Penaltıdan) (GZT Giresunspor), Dk. 28 Pesic (Vavacars Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Dk. 49 Flavio (GZT Giresunspor), Dk. 87 Tunay Torun (Vavacars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

63. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük'ün kontra atağında Jummy Durmaz, defansın arkasına attığı pasta Emre Mor topla ceza sahasına girdi. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

69. dakikada Giresunspor beraberliği yakaladı. Diabate'nin defansın arkasına gönderdiği pasta Süleymanov topla buluştu. Bu oyuncunun yerden pasında Balde boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

83. dakikada Giresunspor öne geçti. Aziz Eraltay, Vavacars Fatih Karagümrük oyuncularından kaptığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunda top Viviano'dan döndü. Boş pozisyonda Doukara meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.

86. dakikada Aziz Eraltay, rakip defanstan kaptığı topla ceza sahasına girdi. Tunay Torun'un müdahalesi ile Aziz Eraltay yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada topun başına gelen Doukara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri

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