GZT Giresunspor: 0-4

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Candaş Elbil, İbrahim Bozbey

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada penaltıdan Diabate, 55'inci dakikada Balde, 63'üncü dakikada Serginho ve 90'ıncı dakikada Champness kaydetti. Beşiktaş'ta Necip Uysal, 39'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı..

CAN VE ROSIER'E ALKIŞ DİĞER FUTBOLCULARA TEPKİ

Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4'üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı. Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi. Dizi döndüğü öğrenilen Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti.