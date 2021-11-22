Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Zorbay Küçük, Abdullah Bora Özkara, Murat AltanYukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Mane (Dk. 59 Mustafa Pektemek), Kemen, Campanharo, Thiam, İlhan Parlak (Dk.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Zorbay Küçük, Abdullah Bora Özkara, Murat Altan
Yukatel Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Mane (Dk. 59 Mustafa Pektemek ), Kemen, Campanharo, Thiam, İlhan Parlak (Dk. 87 Gökhan Sazdağı)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Berkan Emir, Arslanagic, Atınç Nukan, Murat Paluli (Dk. 74 Beykan Şimşek), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 90 Wilker), Halil Akbunar (Dk. 74 Makana Baku), Soner Aydoğdu, Nwobodo, Cherif Ndiaye (Dk. 64 Jahovic), Lourency (Dk. 64 Tijanic)
Goller: Dk. 32 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 85 Arslanagic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 35 İlhan Parlak, Dk. 63 Carole, Dk. 90+2 İbrahim Akdağ, Dk. 90+9 Lung ( Yukatel Kayserispor), Dk. 76 Berkan Emir, Dk. 90+9 Jahovic (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı.
65. dakikada Kemen'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pası iyi takip eden İlhan Parlak, ceza sahasının dışına çıkan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek meşin yuvarlağı sağ çaprazdan kaleye gönderdi. Yavaş giden topu Atınç Nukan yetişerek uzaklaştırdı.
73. dakikada sol çaprazdan Jahovic'in şık ara pasında topla buluşan Tijanic, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Lung son anda topu çeldi. Lung'dan dönen topu takip eden Halil Akbunar'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
85. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Arslanagic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığının belirlenmesi üzerine gol kararı verildi: 1-1
90+3. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında uygun pozisyondaki Atınç Nukan'ın kayarak yaptığı vuruşta top auta çıktı.
Müsabaka, 1-1 sona erdi.
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AA / Murat Asil - Spor Haberleri