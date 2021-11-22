Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Zorbay Küçük, Abdullah Bora Özkara, Murat Altan

Yukatel Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Mane, Kemen, Campanharo, Thiam, İlhan Parlak

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Berkan Emir, Arslanagic, Atınç Nukan, Murat Paluli, Atakan Rıdvan Çankaya, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Lourency

Gol: Dk. 32 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 35 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Soner Aydoğdu'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta gitti.

32. dakikada Kayserispor öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin rakip yarı alanın sağ çaprazından kazandığı serbest atışta Campanharo, topu arka direğe gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın vuruşunda, her iki kale direğine de çarpan top oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden İlhan Parlak, altıpas içerisinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

36. dakikada Mane'nin derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Kemen'in ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta, Atınç Nukan kayarak son anda meşin yuvarlağı kornere attı.

Maçın ilk devresini Yukatel Kayserispor 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

AA / Murat Asil - Spor Haberleri

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