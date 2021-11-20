Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Aytemiz Alanyaspor : Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy (Dk. 83 Novais), Efecan Karaca (Dk. 88 Leroy Fer), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 83 Candeias), Babacar (Dk. 72 Diedhiou)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal (Dk. 86 Güven Yalçın), Pjanic (Dk. 46 Teixeria), Hutchinson (Dk. 46 Can Bozdoğan), Larin, Kenan Karaman (Dk. 59 N'Koudou)

Goller: Dk. 14 Babacar, Dk. 90+4 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Efacan Karaca, Dk. 49 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Ghezzal (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi.

55. dakikada Alanyaspor, Babacar ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Davidson ile gelişen atakta, Umut Güneş topu ceza sahasına çevirdi. Arka direkte bekleyen Babacar'ın vuruşunda üst direkten dönen top yerden sekip yan direğe çarptı. Daha sonra kaleci Ersin Destanoğlu, topu kontrol etti.

62. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, ceza sahası dışından sol çaprazdan Can Bozdoğan içeriye ortasını yaptı. N'Koudou'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

68. dakikada Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, ortadan bindiren Babacar'a pasını çıkardı. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra çektiği sert şutta, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

76. dakikada Beşiktaş'ın soldan gelişen atağında, ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Teixeira'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı uçarak aynı güzellikte çıkardı.

90+2. dakikada ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta topla buluşan Can Bozdoğan, kaleyi hafif çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzanarak çıkardığı topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor'un hızlı gelişen atağında topla buluşan Diedhiou, önce Welinton'u ardından da ceza alanına girip kaleci Ersin Destanoğlu'nu geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Alanyaspor, evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

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