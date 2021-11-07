Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Min-jae, Tiserand, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Meyer, İrfan Can Kahveci, BerishaYukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim...

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Min-jae, Tiserand, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Meyer, İrfan Can Kahveci, Berisha

Yukatel Kayserispor : Lung, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ, Campanharo, Emrah Başsan, Kemen, Thiam, Gavranovic

Gol: Dk. 39 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Thiam'ın savunma arkası pasına hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve savunmacı Min-jae'nin anlaşmazlığından faydalanarak topla buluştu. Meşin yuvarlağı ayağından açan Gavranovic'in dar açıdan şutunda top yan filelerde kaldı.

25. dakikada Emrah Başsan'ın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 33. dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top direkten oyun alanına geldi.

39. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Hücum yönünün sağından Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top aşarak kale direğinin içine çarptı. Atağında devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios boş kaleye topu gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Fatih Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı

Fatih Terim, Karagümrük maçında sarı kart gördükten sonra yaptığı şakayı anlattı

 Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu

 Fenerbahçe rakip kalede baskıyı kurdu! Kayserispor oyun kurmakta zorlanıyor

Fenerbahçe rakip kalede baskıyı kurdu! Kayserispor oyun kurmakta zorlanıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title