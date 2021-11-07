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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner ÖzaralVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu (Dk. 25 Adnan Uğur), Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Borini, Karamoh, Pesic

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Babel, Halil Dervişoğlu

Sarı kart: Dk. 36 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.

27. dakikada Babel'in sağdan ortasında, kale sahası önünde Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü.

34. dakikada Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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