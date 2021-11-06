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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, İbrahim BozbeyÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong (Dk. 46 Jospin), Karim Hafez, Mounir (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Adem Büyük, Tetteh (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, İbrahim Bozbey

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong (Dk. 46 Jospin), Karim Hafez, Mounir (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Adem Büyük, Tetteh (Dk. 83 Bwalya)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Lima), Tolga Ciğerci, Visca (Dk. 87 Deniz Türüç), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Zulj), Berkay Özcan (Dk. 71 Aleksic), Chadli (Dk. 71 Gulbrandse), Okaka

Goller: Dk. 39 Tolga Ciğerci, Dk. 59 Visca, Dk. 61 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 90+1 Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Ndong ve Adem Büyük, Dk. 67 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Visca (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

56. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

59. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Visca, kaleci Ertaç Özbir'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-2

61. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golü buldu. Visca'nın sağdan ceza sahasına girerek verdiği pasta topla buluşan Okaka bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3.

84. dakikada Visca'nın sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir'den seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlağı Sadık Çiftpınar kale çizgisinden kafayla çıkardı.

90+1 ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Kaleci Volkan Babacan'ın kısa düşen pasında topu kontrol eden Kubilay Kanatsızkuş'uu vuruşunda meşin yuvanlak ağlarla buluştu: 1-3

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri
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