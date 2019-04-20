Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: BornovaHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGöztepe: Beto, Poko, Reis, Berkan Emir, Lumor, Serdar Gürler, Castro, Borges, Tayfur Bingöl (Dk. 73 Ngando), Gouffran (Dk. 46 Yasin Öztekin) (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Göztepe: Beto, Poko, Reis, Berkan Emir, Lumor, Serdar Gürler, Castro, Borges, Tayfur Bingöl (Dk. 73 Ngando), Gouffran (Dk. 46 Yasin Öztekin) (Dk. 52 Jerome), Deniz Kadah

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Schwechlen, Hakan Arslan, Obertan, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ (Dk. 77 Kone), Taylan Antalyalı, Eduok (Dk. 89 Tshabalala), Sunu (Dk. 63 Scuk)

Gol: Dk. 25 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Hakan Arslan, Dk. 67 İbrahim Akdağ, Dk. 78 Eduok (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 76 Reis, Dk. 90+1 Jerome (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

47. dakikada ceza alanı dışından kazanıla serbest vuruşu kullanan Yasin Öztekin'in şutunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

65. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza alanı dışından Taylan'ın attığı sert şutta kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 üstün tamamladı.

Kaynak: AA
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