Futbol: Spor Toto 1. Lig Play-off Finali

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Nogueira, Uğur Akdemir, Segbefia (Dk. 25 Tugay Kaçar), Del Valle, Özgür Can Özcan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Acka, Lokman Gör, Hakan Arslan, Metin Yüksel, Scuk, Taylan Antakyalı, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Mert Nobre

Sarı kartlar: Dk. 21 Mehmet Erdem Uğurlu, DK. 42 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 35 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Bursa'da Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

7. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada, penaltı noktası üzerinden topa iyi yükselen Özgür Can Özgür'ün kafa vuruşunda kaleci Hakan Canbazoğlu meşin yuvarlağı tokatlayarak kaleye girmesini önledi. Daha sonra savunma oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

19. dakikada Gazişehir Gaziantep'in sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Del Valle kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada İsmail Konuk'un yaptığı kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Hakan Cancazoğlu güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un rakip ceza sahası yayı önünde kazandığı serbest vuruşu Erhan Çelenk kullandı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.