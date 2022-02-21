Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Caner Ak, Murat Şener, Burak CansızEyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Timur Temeltaş (Dk. 46 Sekidika), Badji, Ahmed İldiz (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Caner Ak, Murat Şener, Burak Cansız

Eyüpspor : Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 73 Mete Kaan Demir), Timur Temeltaş (Dk. 46 Sekidika), Badji, Ahmed İldiz (Dk. 63 Bekir Yılmaz), Oğulcan Çağlayan, Umut Bulut, Dibba

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Şen, Mahmut Akan (Dk. Oğuzhan Aydoğan-Dk. 88 Kerem Paykoç), Oğuzhan Çapar, Anıl Yaşar, Emre Adıgüzel, Cisse, Muhammed Ertürk, Ba (Dk. 83 Jiakponna), Abdullah Aydın (Dk. 70 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu, Ahmet Sagat (Dk. 83 Kehinde)

Goller: Dk. 23 Ba (Nasadoge Menemenspor), Dk. 90+4 Yalçın Kılınç ( Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 13 Yalçın Kılınç ( Eyüpspor ), Dk. 36 Emre Adıgüzel, Dk. 49 Ba (Nasadoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Mehmet Uslu, Murat Şener, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haberler

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