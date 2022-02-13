Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Ahmet Bayram - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin TetikManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 71 Veli Çetin), Özgür Çek, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk 67 Kouter), Gakpa, Diallo (Dk. 67 Tabekou), Erhan Çelenk (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin Tetik

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 71 Veli Çetin), Özgür Çek, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk 67 Kouter), Gakpa, Diallo (Dk. 67 Tabekou), Erhan Çelenk (Dk. 79 Okan Eken), Ozegovic (Dk. 79 Selim Ilgaz)

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Cisse (Dk. 89 Anıl Yaşar), Muhammet Himmet Ertürk, Ba (Dk. 76 Jiakponna), Abdullah Aydın (Dk. 57 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 76 Kehinde), Ahmet Sağat (Dk. 89 Mahmut Akan)

Goller: Dk. 50 Ozegovic (Manisa FK), Dk. 79 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Erhan Çelenk, Dk. 45 Nizamettin Çalışkan, Dk. 45+2 Hakan Barış, Dk. 80 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 24 haftasında Manisa FK, konuk ettiği NasaDoge Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ahmet Bayram - Spor

Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış, Özgür Çek, Çelenk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title