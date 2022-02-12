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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, İlkan Toprak - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Ferdi KaradorukBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Kore (Dk. 79 Ambrose), Otoo ( Dk. 79 Bezjak), Nwankwo, Batuhan İşçiler (Dk 83 Oğuz Han Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak, Anıl Taşdemir (Dk.

BALIKESİR (AA) - Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Ferdi Karadoruk

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Kore (Dk. 79 Ambrose), Otoo ( Dk. 79 Bezjak), Nwankwo, Batuhan İşçiler (Dk 83 Oğuz Han Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak, Anıl Taşdemir (Dk. 63 Cumali Bişi), Kethevoama (Dk. 63 Bilali)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğuları, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Taş (Dk. 46 Mandjeck), Atila Turan, Kolovos, Diop (Dk. 46 Kubilay Yavuz), Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Rahsed (Dk. 87 Alpay Çelebi), Samet Ali Kaya (Dk. 70 Gueye), Bennur Keser (Dk. 90+5 Kerem Can Akyüz)

Goller: Dk. 44 Foxi Kethevoama (Balıkesirspor), Dk. 56 Benhur Keser, Dk. 73 Gueye (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Batuhan İşçiler, Dk. 32 Sedat Dursun (Balıkesirspor), Dk. 90+4 Alpay Çelebi, Dk. 90+4 Kolovos (Kocaelispor)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yendi.

AA / İlkan Toprak - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Balıkesir, Spor, Haberler

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