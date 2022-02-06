MKE Ankaragücü: 0-3
Demirören Haber Ajansı, Burak Tekin - Spor
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STAT: EryamanHAKEMLER: Onur Öztoprak, Gökmen Baltacı, Nurettin Dinçer DemirGENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan Köse, Arda Kızıldağ, Sallalich (Dk. 62 Lualua Kazenga), Tshibola, Chibuike Eleke (Dk. 77 İlker Karakaş), Metehan Mert, Gökhan Gül (Dk. 69 Serdarcan Eralp), Beiliaive (Dk.
STAT: EryamanHAKEMLER: Onur Öztoprak, Gökmen Baltacı, Nurettin Dinçer DemirGENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan Köse, Arda Kızıldağ, Sallalich (Dk. 62 Lualua Kazenga), Tshibola, Chibuike Eleke (Dk. 77 İlker Karakaş), Metehan Mert, Gökhan Gül (Dk. 69 Serdarcan Eralp), Beiliaive (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Grechyshkin, Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Ömürcan Artan), Muhammed BayırMKE ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 85 Atakan Dama), Abdullah Durak (Dk. 83 İshak Çakmak), Şahverdi Çetin (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Owusu, Yasin Güreler, Zahid (Dk. 83 Hasan Hüseyin Acar), Yusuf Abdiloğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar, Chachechouhe (Dk. 59 Bartolomeu)GOLLER: Dk. 14 Sinan Osmanoğlu, Dk. 64 Owusu, Dk. 74 Murat Uçar (MKE Ankaragücü)KIRMIZI KART: Tshibola ( Gençlerbirliği )SARI KARTLAR: Bieliaiev, Ömrücan Artan ( Gençlerbirliği )TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti.14'üncü dakikada MKE Ankaragücü'nün kazandığı kornerde Erdem Özgenç topu ceza sahasına gönderdi. Sinan Osmanoğlu'nun yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.31'inci dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Zahid, yerden ortası ile topu Aatıf ile buluşturdu. Aatıf'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.33'üncü dakikada rakip ceza sahası önünde Tshibola'dan topu kapan Owusu'nun ceza sahasına girerek çektiği şut, üst direği geçemedi. 43'üncü dakikada Owusu'ya yaptığı müdahale sonucunda Gençlerbirliği oyuncusu Tshibola, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.51'inci dakikada Gökhan Gül'ün pasıyla ceza sahasına giren Eleke'nin sağ çaprazdan çektiği şutu, MKE Ankaragücü kalecisi Akın Alkan kornere çeldi.64'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Ali Kaan'ın pasına düzgün bir vuruş yapan Owusu, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.74'üncü dakikada Owusu topu Murat Uçar ile buluşturdu. Murat Uçar'ın uzak mesafeden attığı şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.86'ncı dakikada Gençlerbirliği'nin ani atağında topu rakip yarı alana süren Rahmetullah Berişbek, kaleciyi geçerek boş kaleye attığı şutunda, Ali Kaan Güneren son anda yaptığı kayarak müdahale ile topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.- Ankara