Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Stat: Yeni AdanaHakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet ŞengülAdanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+3 Ulaş Zengin), Roche (Dk. 75 Donkor), Fıratcan Üzüm, Cem Özdemir (Dk. 46 Eren Karadağ), Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk.

EVREN, ANKARA (AA) - Stat: Yeni Adana

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Şengül

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+3 Ulaş Zengin), Roche (Dk. 75 Donkor), Fıratcan Üzüm, Cem Özdemir (Dk. 46 Eren Karadağ), Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk. 75 Innocent), Celil Yüksel, Tetteh

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ogün Bayrak, Taşkın Çalış (Dk. 84 Adamu), Ackah, Uzodimma (Dk. 90+5 Hamza Gür), Olawoyin (Dk. 78 Erkam Reşmen), Vusal Iskandarlı (Dk. 78 Ziya Alkurt), Eze

Gol: Dk. 28 Uzodimma (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 90 Ackah (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 36 Taşkın Çalış, Dk. 47 Ogün Bayrak, Dk. 78 Vusal Iskandarlı, Dk. 88 Metin Uçar, Dk. 89 Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Bruns, Dk. 77 Evren Korkmaz, Dk. 90 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

İsmail Erdoğan, Murat Şener, Karadağ, Evren, Spor, Haber

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