Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Stat: Ümraniye ŞehirHakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Abdullah Uğur SarıBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 83 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 71 Del Valle), Onur Ayık (Dk. 83 Denizhan Taşkan), Camara (Dk.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Abdullah Uğur Sarı

Bereket Sigorta Ümraniyespor : Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 83 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 71 Del Valle), Onur Ayık (Dk. 83 Denizhan Taşkan), Camara (Dk. 71 Napoleoni), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 63 Serkan Göksu), Bammou

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Oğuzhan Çapar, Emre Adıgüzel, Cem Çelik (Dk. 86 Barwuah), Ahmet Aslan (Dk. 46 Himmet Ertürk), Gomes (Dk. 46 Gomis), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 76 Emir Şenocak), Abdullah Aydın (Dk. 76 Emre Özer), Ahmet Sağat

Goller: Dk. 24 Camara, Dk. 53 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor ), Dk. 69 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 55 Mrsic, Dk. 87 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor ), Dk. 81 Oğuzhan Çapar (NasaDoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, NasaDoge Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Ümraniyespor, Onur Ayık, Ümraniye, Sigorta, Spor, Haber

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