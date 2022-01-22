Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: Ümraniye ŞehirHakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Abdullah Uğur SarıBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 83 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 71 Del Valle), Onur Ayık (Dk. 83 Denizhan Taşkan), Camara (Dk.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Abdullah Uğur Sarı
Bereket Sigorta Ümraniyespor : Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 83 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 71 Del Valle), Onur Ayık (Dk. 83 Denizhan Taşkan), Camara (Dk. 71 Napoleoni), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 63 Serkan Göksu), Bammou
NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Oğuzhan Çapar, Emre Adıgüzel, Cem Çelik (Dk. 86 Barwuah), Ahmet Aslan (Dk. 46 Himmet Ertürk), Gomes (Dk. 46 Gomis), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 76 Emir Şenocak), Abdullah Aydın (Dk. 76 Emre Özer), Ahmet Sağat
Goller: Dk. 24 Camara, Dk. 53 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor ), Dk. 69 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 55 Mrsic, Dk. 87 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor ), Dk. 81 Oğuzhan Çapar (NasaDoge Menemenspor)
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, NasaDoge Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.