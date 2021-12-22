Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Serdal Kalaycı - Haberler | Spor

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Bahattin Şimşek, Ali Can Alp, Burak CansızTuzlaspor: Angeler (Dk. 36 Mikulic), Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Selçuk Alibaz (Dk. 60 Ahmet Yazar), Tayfun Aydoğan (Dk.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Can Alp, Burak Cansız

Tuzlaspor: Angeler (Dk. 36 Mikulic), Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Selçuk Alibaz (Dk. 60 Ahmet Yazar ), Tayfun Aydoğan (Dk. 36 Onat Kutay Kurt), Bardhi, Safa Kınalı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Shala), Hasek, Estrela (Dk. 88 Olanare), Süleyman Koç (Dk. 57 Novikovas), Alican Özfesli (Dk. 57 Gökhan Alsan), Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 19 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 74 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 84 Oltan Karakullukçu, Dk. 89 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+4 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen maçta, Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri

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