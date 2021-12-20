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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şengül, Bersan DuranAltaş Denizlispor: Stackhowiak (Dk. 46 Hüseyin Altıntaş), Hakan Çinemre, Asım Hamzaçebi (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 77 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk.

DENİZLİ (AA) - Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şengül, Bersan Duran

Altaş Denizlispor : Stackhowiak (Dk. 46 Hüseyin Altıntaş), Hakan Çinemre, Asım Hamzaçebi (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 77 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Tusha), Schwechlen, Bünyamin Balat (Dk. 83 Erdal Akdari), Gökhan Süzen, Darri, Djedje

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Alim Öztürk, Camara, Bammou (Dk. 90+2 Kehinde), Onur Ayık (Dk. 85 Del Valle), Emre Nefiz (Dk. 90+2 Tahsin Hacımustafaoğlu), Oğuz Gürbulak, Mrsic (Dk. 66 Yunus Emre Gültekin), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Furkan Can Genç

Gol: Dk. 21 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor ), Dk. 56 Faruk Can Genç, Dk. 57 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri

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