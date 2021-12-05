Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Yıldırım, Mert BulutAltınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Yusuf Can Esendemir (Dk. 37 Kenan Fakılı), Hüsamettin Yener (Dk. 77 Anıl Arıcıoğlu), Muzaffer Kocaer (Dk. 85 Sami Satılmış), Metehan Yılmaz (Dk.
ALTINORDU, ORDU (AA) - Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Yıldırım, Mert Bulut
Altınordu : Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Yusuf Can Esendemir (Dk. 37 Kenan Fakılı), Hüsamettin Yener (Dk. 77 Anıl Arıcıoğlu), Muzaffer Kocaer (Dk. 85 Sami Satılmış), Metehan Yılmaz (Dk. 77 Kürşad Sürmeli), Ali Dere, Burak İnce (Dk. 85 Recep Aydın), Ahmet Dereli
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 77 Alaaddin Okumuş), Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Soner Gönül, Savicevic (Dk. 86 Fofana), Hasan Kılıç, Cihan Kahraman (Dk. 77 Berk Taşkın), Yasin Öztekin, Melih Okutan (Dk. 59 Çinari), Tomane
Goller: Dk. 25 Savicevic, Dk. 90+4 Fofana (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Metehan Yılmaz, Dk. 74 Ahmet Dereli, Dk. 90+3 Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Dk. 37 Yunus Emre Çift, Dk. 46 Ali Ülgen, Dk. 74 Yasin Öztekin, Dk. 78 Alaaddin Okumuş (Yılport Samsunspor)
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.