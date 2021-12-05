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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Yıldırım, Mert BulutAltınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Yusuf Can Esendemir (Dk. 37 Kenan Fakılı), Hüsamettin Yener (Dk. 77 Anıl Arıcıoğlu), Muzaffer Kocaer (Dk. 85 Sami Satılmış), Metehan Yılmaz (Dk.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Yıldırım, Mert Bulut

Altınordu : Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Yusuf Can Esendemir (Dk. 37 Kenan Fakılı), Hüsamettin Yener (Dk. 77 Anıl Arıcıoğlu), Muzaffer Kocaer (Dk. 85 Sami Satılmış), Metehan Yılmaz (Dk. 77 Kürşad Sürmeli), Ali Dere, Burak İnce (Dk. 85 Recep Aydın), Ahmet Dereli

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Dk. 77 Alaaddin Okumuş), Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Soner Gönül, Savicevic (Dk. 86 Fofana), Hasan Kılıç, Cihan Kahraman (Dk. 77 Berk Taşkın), Yasin Öztekin, Melih Okutan (Dk. 59 Çinari), Tomane

Goller: Dk. 25 Savicevic, Dk. 90+4 Fofana (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Metehan Yılmaz, Dk. 74 Ahmet Dereli, Dk. 90+3 Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Dk. 37 Yunus Emre Çift, Dk. 46 Ali Ülgen, Dk. 74 Yasin Öztekin, Dk. 78 Alaaddin Okumuş (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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